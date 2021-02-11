Варшава, , 10:27 — REGNUM Президент Польши Анджей Дуда «недавно отправил Джо Байдену письмо, в котором изложил собственный анализ отношений Варшавы и Вашингтона и пути их развития в дальнейшем». Об этом польский лидер сообщил 10 февраля в интервью телеканалу TVP.

«Должен признать, что я недавно отправил президенту Байдену довольно обширное письмо, в котором выразил всё, что думаю о состоянии польско-американских отношений и о путях их развития в дальнейшем», — заявил Дуда, добавив, что его письмо нашло в администрации нового президента США отклик.

По словам Дуды, письмо «заинтересовало Вашингтон и стало поводом для дополнительных контактов сторон». «После получения письма близкий соратник Джо Байдена, его советник по безопасности, разговаривал с польскими министрами и управленцами», — подчеркнул польский президент.

Далее он раскрыл, что речь идет о переговорах главы канцелярии президента Польши Кшиштофа Щерского и главы Бюро национальной безопасности Польши Павла Солоха с советником по национальной безопасности США Джейси Салливаном. В ходе переговоров обсуждались такие вопросы, как оборона, сотрудничество в энергетической сфере и политика в отношении Китая и России.

Дуда подчеркнул, что во время президентства Дональда Трампа обе стороны решительно выступали за тесное сотрудничество сторон. По его словам, «всё указывает на то, что оно будет продолжаться».