Симферополь, , 10:35 — REGNUM Украинские власти пытаются устроить провокацию, предлагая НАТО использовать воздушное пространство Крыма, а президент Украины Владимир Зеленский «превращается в человека войны». Об этом глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил 11 февраля РИА Новости.

«При таком курсе Украину ждет неизбежный развал», — считает Гемпель.

По его словам, Киев ведёт очень опасную игру и снова наступает на старые грабли, пытаясь устроить очередную провокацию у границ полуострова. Однако Украине пора уяснить, что у России есть потенциал для защиты своей территории.

Без разрешения РФ ни один летательный аппарат не окажется в воздушном пространстве Крыма, подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 февраля министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий предложил заместителю генсека НАТО по вопросам оборонной политики и планирования Патрику Тернеру пользоваться воздушным пространством над Крымом для операций альянса по транспортировке войск, оборудования и грузов.

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