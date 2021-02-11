Джакарта, , 10:21 — REGNUM Министр исследований и технологий Индонезии Бамбанг Броджонегоро заявил, что в последнее десятилетие между правительством Индонезии и Ираном происходило интенсивное взаимодействие в области исследований и инноваций, сообщает Sindonews.

«Иран — страна, известная своими исследованиями, технологиями и передовыми инновациями в регионе», — заявил Бамбанг Броджонегоро.

Стороны изучают возможности сотрудничества в нескольких областях, включая здравоохранение и медицинские исследования и инновации, нанотехнологии, космические технологии, авиационную промышленность, альтернативные и возобновляемые источники энергии.

Как сообщало ИА REGNUM, правительства Индонезии и Японии согласились с тем, что военные власти в Мьянме должны восстановить демократическое управление.

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