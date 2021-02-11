Вашингтон, , 10:17 — REGNUM Штурмовавшие здание Капитолия 6 января в Вашингтоне планировали убить Майкла Пенса, занимавшего тогда должность вице-президента США, а также спикера палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси. Об этом заявила на процессе импичмента в сенате обвинитель от палаты представителей Стейси Плэскит.

По её словам, находившиеся в Капитолии сотрудники СМИ сообщали, что слышали, как штурмующие говорили о поисках Пенса, чтобы казнить его. Эти данные были подтверждены показаниями, полученными от арестованных участников, добавила Плэскит.

Также со ссылкой на документы Федерального бюро расследований обвинитель заявила, что протестующие планировали убить спикера палаты представителей Пелоси. Они искали её в зале заседаний и личном кабинете.

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Как сообщало ИА REGNUM, 6 января сторонники президента США Дональда Трампа пошли на штурм Капитолия. Без жертв не обошлось. Так, в частности, от огнестрельного ранения погибла женщина, ветеран ВВС США Эшли Бэббит. Кроме того, от полученных травм скончался полицейский.

После захвата Капитолия 6 января 2021 года Трампа обвинили в подстрекательствах к мятежу. Это привело к тому, что государственные деятели объявили Трампу импичмент, призвав его к отставке.

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