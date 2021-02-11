Киев, , 10:18 — REGNUM Правительство Украины ведёт прозрачную политику в сфере закупки вакцин от COVID-19. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов 10 февраля в эфире телеканала «Украина 24».

«Мы ведём прозрачную политику, и любые контракты, заключаемые для обеспечения Украины вакциной, заключаются абсолютно прозрачно, транспарентно — непосредственно с производителями вакцин», — сказал он.

Министр отметил, что у каждого производителя вакцины своя цена на продукт.

«Там цены разнятся от $5 до $33,9 за вакцину. Чтобы вы понимали, что есть разные цены у разных производителей», — добавил Степанов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыло уголовное дело против министра здравоохранения Украины. Чиновника подозревают в махинациях с закупками вакцины от COVID-19 производства китайской компании Sinovac Biotech.

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