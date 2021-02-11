Киев, 11 февраля 2021, 10:18 — REGNUM Правительство Украины ведёт прозрачную политику в сфере закупки вакцин от COVID-19. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов 10 февраля в эфире телеканала «Украина 24».
Министр отметил, что у каждого производителя вакцины своя цена на продукт.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыло уголовное дело против министра здравоохранения Украины. Чиновника подозревают в махинациях с закупками вакцины от COVID-19 производства китайской компании Sinovac Biotech.
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