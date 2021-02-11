Минск, , 10:08 — REGNUM На данный момент в Белоруссии внутриполитическая ситуация стала стабильной, пик протестной активности пройден. Об этом 11 февраля заявил журналистам глава Комитета государственной безопасности (КГБ) республики Иван Тертель.

«Мы отмечаем, что ситуация в целом стабилизировалась, пик пройден, протестные явления практически сошли на нет», — сказал он.

Вместе с тем, глава белорусского КГБ отметил, что спонсируемые и финансируемые за счёт различных фондов заграничные центры, по его данным, продолжают свою деятельность, радикализируются и предпринимают попытки возобновить протестные действия на прежнем уровне.

«Но мы оцениваем, что они не приведут к тем результатам, к которым они стремятся», — подчеркнул Тертель.

Ранее стало известно, что государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Григорий Рапота, которому исполнилось 77 лет, вероятно, вскоре уйдёт в отставку.