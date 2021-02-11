Джакарта, , 10:03 — REGNUM Правительства Индонезии и Японии согласились с тем, что военные власти в Мьянме должны восстановить демократическое управление, освободить политических заключенных и обеспечить безопасность гражданского населения после переворота, сообщает Antara.

В ходе телефонного разговора главы МИД Индонезии и Японии договорились сотрудничать, чтобы способствовать разрешению ситуации в Мьянме.

Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что приоритетом является безопасность граждан Мьянмы.

Стороны также подчеркнули свою приверженность укреплению двусторонних отношений в качестве стратегических партнеров, чтобы способствовать решению различных проблем.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Индонезии поддерживает план проведения всеобщих выборов в Палестине.

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