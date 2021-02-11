Варшава, , 09:57 — REGNUM Из-за вероятного охлаждения отношений между Варшавой и Вашингтоном во время правления Джо Байдена для Польши возрастет важность укрепления проекта Вышеградской группы, в которую помимо Польши входят Венгрия, Словакия и Чехия. Об этом заявил 11 февраля польский политический аналитик Матеуш Косиньский в интервью Polskie Radio 24.

«Отношения Польши с США, вероятно, будут несколько хуже во время правления Джо Байдена, чем были во время правления Дональда Трампа. Все-таки здесь играет существенную роль ценностный аспект. Хотя важно отметить, что они все равно перейдут черту, за которой их можно будет назвать напряженными. Стратегические цели Соединенных Штатов в нашем регионе остаются неизменными, независимо от того, правит там президент от Демократической или Республиканской партии», — заявил Косиньский.

Эксперт обратил внимание, что Польша в таких условиях будет вынуждена во время правления Джо Байдена усилить взаимодействие с союзниками по Вышеградской четверке — Венгрией, Словакией и Чехией, чтобы «совместными усилиями защищать традиционные ценности перед Брюсселем и новой администрацией США, которые будут продвигать свою общую повестку».

Как сообщало ИА REGNUM, еще во время избирательной кампании в США — 15 октября — на встрече с избирателями в Филадельфии Джо Байден обвинил польскую власть в тоталитаризме.