Пенза, , 10:28 — REGNUM В Пензенскую область с визитом прибыла официальная делегация из Белоруссии. В ее состав вошли представители промышленных компаний и бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.

Накануне, 10 февраля делегаты приняли участие в форуме делового сотрудничества Пензенской области и Белоруссии. Представители соседнего государства выразили заинтересованность в налаживании тесных деловых связей с пензенским бизнесом и отметили, что у делегации уже есть конкретные направления для развития сотрудничества.

На форуме гостям представили инвестиционный и промышленный потенциал региона, а представители Белоруссии рассказали о возможностях своих предприятий.

Сегодня продолжится работа официальной делегации из Беларуссии на территории Пензенской области.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году в Белоруссии по сравнению с предыдущим годом экспорт товаров в натуральном выражении был снижен на 0,4%, импорт — на 9,5%. При этом средние цены экспорта снизились на 11,5%, импорта — на 8,7%.

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