Брюссель, , 09:50 — REGNUM В Европейском союзе с момента создания российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» и до сегодняшнего дня отношение стран-членов к этому препарату кардинально поменялось. Об этом 11 февраля сообщил постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов.

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По его словам, сначала в ЕС российская вакцина воспринималась «с нескрываемым подозрением, если не сказать враждебностью».

«И всё это теперь сменилось формулировками, что «Спутник V» — крупнейшее научное достижение России чуть ли не со времён запуска первого искусственного спутника Земли в 1957 году», — цитирует РИА Новости слова дипломата.

Чижов уверен, что смена позиции ЕС в этом вопросе не просто «прозрение в отношении достоинств российского препарата, а «осознание, что альтернативные варианты, а именно вакцины западных стран, не гарантируют успеха».

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Дипломат считает, что это подтверждает российскую позицию, что «в условиях пандемии надо не соперничеством заниматься, не гонку вакцин устраивать, а налаживать широкое международное сотрудничество с целью преодоления пандемии».

Как сообщало ИА REGNUM, 9 февраля представители Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) заявили о том, что заявка на регистрацию вакцины «Спутник V» была принята в Евросоюзе. В фонде отметили, что скорость одобрения заявки зависит от Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА).

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