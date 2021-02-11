Пекин, , 09:51 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин заявил в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом, что он надеется на то, что американские власти будут оказывать содействие улучшению отношений двух стран. Слова китайского лидера 11 февраля приводит Центральное телевидение Китая.

«Вы говорили, что самая главная особенность США — возможность. Я надеюсь, что эта возможность будет направлена на развитие и улучшение двусторонних отношений», — сказал он.

Также Си Цзиньпин отметил, что на данный момент КНР и США в своих отношениях проходят трудный рубеж и указал, что надежду на то, что отношения двух государств будут стабильно развиваться, разделяют, как народы обеих стран, так и все мировое сообщество.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом США Джо Байденом обратился к американской стороне с призывом уважать государственный суверенитет и коренные интересы Китая.

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