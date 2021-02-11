Вашингтон, , 09:53 — REGNUM Риски, связанные с использованием интернета, виртуальных активов и криптовалют, возрастают. Об этом предупредила министр финансов США Джанет Йеллен 10 февраля во время выступления на конференции по инновационной политике в финансовом секторе.

По её словам, риски, связанные с мошенничеством, отмыванием денег, финансированием терроризма и конфиденциальностью данных, нарастают взрывообразно. Чаще происходят изощрённые кибератаки, направленные против общественно значимых учреждений и даже правительства.

Кроме того, нарастает неправомерное использование криптовалют и виртуальных активов. Наряду с перспективами новых технологий просматривается реальность того, что через криптовалюты отмывается прибыль от наркоторговли через интернет, через них же идёт финансирование терроризма.

«Частный сектор вкладывает огромные ресурсы для поиска способов помешать злоумышленникам неправомерно использовать существующие технологии», — сказала Йеллен.

Помочь в борьбе с преступностью, а также уменьшить неравенство должны инновации в этой сфере. Они должны быть не просто защитой, а лестницей для многих людей к более высокому качеству жизни, добавила министр.

Пандемия коронавируса выявила значительные проблемы с доступом к высокоскоростному интернету в США, особенно в сельской местности. У миллионов американцев нет доступа к финансовым услугам, пояснила она.

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