Пекин, , 09:17 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом США Джо Байденом обратился к американской стороне с призывом уважать государственный суверенитет и коренные интересы Китая. Слова китайского лидера 11 февраля приводит Центральное телевидение Китая.

«Вопросы, касающиеся Гонконга, Тайваня, Синьцзяна, — внутреннее дело Китая, затрагивают государственный суверенитет и территориальную целостность Китая», — сказал Цзиньпин.

Также он подчеркнул, что Вашингтон должен «уважать коренные интересы Китая и действовать обдуманно».

При этом Байден в ходе разговора заявил, что американская сторона испытывает «фундаментальную озабоченность» по поводу «принудительных и нечестных экономических действий Пекина, преследований в Гонконге, нарушения прав человека в Синьцзяне», а также ввиду «все более настойчивых действий» КНР в регионе, включая в действия отношении Тайваня.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Пентагон создаст новую рабочую группу, которая будет фокусироваться на американо-китайских отношениях.