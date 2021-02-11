Вашингтон, , 09:13 — REGNUM Бывший президент Соединённых Штатов Дональд Трамп так и не смог наладить отношения с вице-президентом своей администрации Майклом Пенсом, сообщает CNN со ссылкой на источники.

По их данным, экс-глава США даже не выразил сожаления в связи с тем, что жизнь Пенса подверглась опасности во время беспорядков в Вашингтоне 6 января. Отношения Трампа и Пенса до сих пор не наладились, передает телеканал.

Напомним, ранее сенатор от Республиканской партии Бен Сасс заявил, что участники беспорядков 6 января в Вашингтоне планировали похитить и убить Пенса. По его словам, доказательства того, что такие намерения были у некоторых протестующих, оказались в распоряжении следственных органов.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 января сторонники президента США Дональда Трампа пошли на штурм Капитолия. Без жертв не обошлось. Так, в частности, от огнестрельного ранения погибла женщина, ветеран ВВС США Эшли Бэббит. Кроме того, от полученных травм скончался полицейский.

Читайте также: Бывший вице-президент США Майк Пенс решил начать свой подкаст