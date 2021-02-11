Вашингтон, 11 февраля 2021, 09:12 — REGNUM США при новой администрации необходимо наконец положить конец «бесконечным войнам», вернуть своих военных на родину, провести пересмотр своих интересов национальной безопасности, а также начать уделять больше внимания дипломатии, заявил сенатор-республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол в статье, вышедшей 10 февраля в The National Interest.
По его словам, эти цифры не включают в себя общие человеческие и материальные потери США на Ближнем Востоке за тот же период, тогда как не поддается подсчету ни сколько жизней и человеческих отношений разрушила война, ни сколько граждан потеряла страна из-за их суицида.
Пол отметил, что такой целью должно установление более прочного мира, пусть достижения которого должен быть у военных.
Но, тем не менее, после почти двадцати лет войны в подходе США нет последовательности. Вашингтон не стал ближе к победе и даже не имеет реального представления о том, как она выглядит. Вместо этого ведение войны было «нечестным», а ее цели постоянно изменялись.
По словам Пола, во время слушаний о назначении Блинкена на пост государственного секретаря сенатор спросил у него, какие уроки он вынес из продолжающихся военных операций США на Ближнем Востоке. Тот «вился ужом», продолжая говорить о том, что главным инструментом США на Ближнем Востоке должна стать дипломатия, а не военная сила. Более того, Блинкен и тогдашний вице-президент Джо Байден вместе с Бараком Обамой выступали за свержение ливийского лидера Муаммара Каддафи.
В связи с этим сенатор обеспокоен тем, что Блинкен может вновь направить США на прежний путь военного вмешательства, когда Вашингтон будет применять силу, не имея четкой цели. Этот путь во время правления прошлых администраций доказал свою полную бесперспективность.
У нового президента Байдена есть прекрасная возможность в ближайшие дни осуществить перезагрузку внешней политики США и положить конец бесконечным войнам.
Пол уверен, что американские войска пора возвращать на родину, чтобы осуществить перезагрузку и переориентация истинных интересов национальной безопасности США.
Прежде он решительным образом выступал за переоценку внешней политики США, за прекращение «бесконечных войн» и за возвращение вооруженных сил на родину. Этим же Пол собирается заниматься и впредь.