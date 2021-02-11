Вашингтон, , 09:12 — REGNUM США при новой администрации необходимо наконец положить конец «бесконечным войнам», вернуть своих военных на родину, провести пересмотр своих интересов национальной безопасности, а также начать уделять больше внимания дипломатии, заявил сенатор-республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол в статье, вышедшей 10 февраля в The National Interest.

«По прошествии почти двадцати лет только в Ираке и Афганистане мы потеряли более 7 тыс. человек убитыми и более 50 тыс. ранеными, финансовые же убытки составили более $5,4 трлн», — указал сенатор.

По его словам, эти цифры не включают в себя общие человеческие и материальные потери США на Ближнем Востоке за тот же период, тогда как не поддается подсчету ни сколько жизней и человеческих отношений разрушила война, ни сколько граждан потеряла страна из-за их суицида.

«Кто-то скажет, что такого цена войны. Возможно. Но на войне гибель людей должна иметь цель», — добавил он.

Пол отметил, что такой целью должно установление более прочного мира, пусть достижения которого должен быть у военных.

Но, тем не менее, после почти двадцати лет войны в подходе США нет последовательности. Вашингтон не стал ближе к победе и даже не имеет реального представления о том, как она выглядит. Вместо этого ведение войны было «нечестным», а ее цели постоянно изменялись.

«С приходом нового года и новой администрацией у нас есть возможность ответить на этот вопрос», — подчеркнул Пол. — Я надеялся, что мы наконец увидим свет в конце этого туннеля».

«Однако с такими назначенцами, как недавно утвержденный госсекретарь США Энтони Блинкен, который неоднократно выступил за военное вмешательство, нам еще раз напоминают, что чем больше вещи меняются, тем больше они остаются прежними», — добавил сенатор.

По словам Пола, во время слушаний о назначении Блинкена на пост государственного секретаря сенатор спросил у него, какие уроки он вынес из продолжающихся военных операций США на Ближнем Востоке. Тот «вился ужом», продолжая говорить о том, что главным инструментом США на Ближнем Востоке должна стать дипломатия, а не военная сила. Более того, Блинкен и тогдашний вице-президент Джо Байден вместе с Бараком Обамой выступали за свержение ливийского лидера Муаммара Каддафи.

«Вскоре после этого они поняли, что никакая конкурирующая сила не способна заменить Каддафи, и последовал хаос», — напомнил американский сенатор.

«Казалось бы, они извлекли уроки из того, что произошло в Ливии. Почему же тогда они ратовали за вторжение в Сирию? По его словам, неудачи в Сирии недостаточно. Я несогласен. Мы неоднократно видели, что смена режима не приносит нужных результатов», — добавил Пол.

В связи с этим сенатор обеспокоен тем, что Блинкен может вновь направить США на прежний путь военного вмешательства, когда Вашингтон будет применять силу, не имея четкой цели. Этот путь во время правления прошлых администраций доказал свою полную бесперспективность.

У нового президента Байдена есть прекрасная возможность в ближайшие дни осуществить перезагрузку внешней политики США и положить конец бесконечным войнам.

«Мы должны вернуться к продуманной дипломатии, которая не полагается на штыки для достижения того, чего мы не можем четко определить. Мы должны быть готовы поддерживать открытые линии общения. При необходимости придерживаться твердых позиций, но по возможности прислушиваться к позициям других», — заметил сенатор.

Пол уверен, что американские войска пора возвращать на родину, чтобы осуществить перезагрузку и переориентация истинных интересов национальной безопасности США.

«Но похоже, что утверждение кандидатуры господина Блинкена означает, что мы далеки от того, чтобы пойти по этому пути», — посетовал Пол, по словам которого он не собирается «плыть по течению», пренебрегая своим долгом как американского сенатора.

Прежде он решительным образом выступал за переоценку внешней политики США, за прекращение «бесконечных войн» и за возвращение вооруженных сил на родину. Этим же Пол собирается заниматься и впредь.

«А теперь это означает напоминание господину Блинкену и всем тем, кого он приведет с собой, об ошибках их прошлого. Я призываю своих коллег на 117-м конгрессе к тому же», — заключил он.