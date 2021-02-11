Вильнюс, , 09:06 — REGNUM Власти Литвы не будут задерживать по запросу России объявленного в международный розыск Леонида Волкова, соратника осуждённого блогера Алексея Навального. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на министра внутренних дел республики Агне Билотайте.

«Использование международных инструментов для политически мотивированного преследования является неправильной практикой», — сказал Билотайте.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 10 февраля, Волков был объявлен в международный розыск. Басманный суд Москвы арестовал его заочно. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 151.2 УК РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни». Санкция статьи предусматривает до трёх лет лишения свободы.

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