Доха, , 08:57 — REGNUM Олимпийский комитет Индонезии и Национальный олимпийский комитет Катара намерены улучшать спортивные достижения двух стран, сообщает Antara.

Катар заключил с Индонезией меморандум о взаимопонимании, который предусматривает сотрудничество для улучшения спортивных результатов в двух странах.

«Сотрудничество включает использование объектов двух стран, здравоохранение, инвестиции в спортивные сооружения», — заявил председатель Олимпийский комитет Индонезии Раджа Сапта Октохари.

Визит в Катар стал хорошей возможностью для Индонезии перенять опыт государства по проведению спортивных мероприятий, несмотря на пандемию.

Сотрудничество может стать хорошим шагом для подготовки к проведению таких крупных мероприятий, как Кубок Азии 2021 года и ФИБА 2023 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель Олимпийского комитета Индонезии посетил спортивный комплекс Aspire Academy в Катаре.

Читайте также: Олимпийский комитет Индонезии оценил спорткомплекс Aspire Academy в Катаре