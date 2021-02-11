Сухум, , 09:02 — REGNUM Президент Абхазии Аслан Бжания 10 февраля назначил председателем Службы государственной безопасности (СГБ) Роберта Киута. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Президент Аслан Бжания подписал указ о назначении Роберта Киута председателем Службы государственной безопасности РА», — говорится в сообщении.

Роберт Киут родился в 1980 году в селе Киндги Очамчырского района. Он получил высшее экономическое образование в Абхазском государственном университете. В СГБ Киут служит с 2002 года. С 2011 — на руководящих должностях. С мая 2020 года он исполнял обязанности главы СГБ.