Уфа, , 09:00 — REGNUM Уполномоченный по правам ребенка в Башкирии Милана Скоробогатова намерена покинут свой пост. Об этом она сообщила депутатам государственного собрания региона на заседании комитета по делам ветеранов, социальной политике и здравоохранению во время представления доклада о соблюдении и защите прав, свобод и законных интересов ребенка в Башкирии в 2020 году.

По ее словам, она уходит из сферы, в которой работала десятьлет.

По информации некоторых СМИ, срок контракта Скоробогатовой заканчивается 25 марта. Ее кандидатура была предложена на должность уполномоченного по правам человека в Башкирии. И сейчас идет согласование в Москве.

Сообщается, что уполномоченным по правам ребенка в Башкирии Милана Скоробогатова стала в 2011 году. До ее назначения на эту должность она работала в администрации Уфы начальником управления по опеке и попечительству.

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