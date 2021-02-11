Москва, , 08:55 — REGNUM Власти Чечни, отменив масочный режим в республике, воспользовались своим правом реагировать на ситуацию с распространением коронавируса в соответствии с обстановкой в регионе. Такое мнение высказал 10 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"В данном случае регион реализует свои особые ковидные полномочия и принимает решение в соответствии с положением дел на местах», — приводит слова Пескова РИА Новости.

Напомним, накануне, 10 февраля, глава Чечни Рамзан Кадыров объявил об отмене масочного режима в республике. Он отметил, что такое решение принято в связи со значительным улучшением эпидситуации в Чечне. Кроме того, глава региона сообщил об отмене всех запретительных мер для приезжих, принятых в связи с пандемией коронавируса на границах республики.

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