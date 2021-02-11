Вашингтон, , 08:50 — REGNUM Федеральным ведомствам США стало сложнее анализировать угрозы безопасности из-за действий России и Китая. К такому выводу пришёл американский Совет генеральных инспекторов по вопросам добросовестности и эффективности, сообщает 11 февраля RT со ссылкой на доклад организации.

«Меняющаяся обстановка в области безопасности, характеризующаяся подъёмом Китая и России и постоянной угрозой со стороны Ирана и Северной Кореи, представляет для федеральных ведомств проблему в плане анализа угроз безопасности», — говорится в докладе, посвящённом главным вызовам для американских федеральных ведомств.

Авторы документа полагают, что Соединённым Штатам нужны новые концепции и возможности для защиты государства, поддержания и укрепления экономического процветания, а также лидерства на мировой арене.

Для этого, по их мнению, нужно задействовать новые технологии: искусственный интеллект, машинное обучение и 5G. С ними изменятся способы сбора и анализа информации, они же не позволят «злонамеренным государственным или негосударственным субъектам» пользоваться этими данными и манипулировать ими.

Организация призвала минобороны США поскорее разрабатывать и внедрять новые технологии для противодействия таким же возможностям других стран.