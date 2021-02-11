Вашингтон, , 08:51 — REGNUM Государственный секретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом. Об этом 11 февраля сообщает пресс-служба американского Госдепа.

«Госсекретарь Блинкен осудил нападения хуситов на международный аэропорт Абха, в результате которых пострадал гражданский авиалайнер. Госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел обсудили совместные усилия по укреплению обороны Саудовской Аравии от нападений на королевство», — говорится в сообщении.

Также указывается, что стороны обсудили возможности урегулирования конфликта в Йемене политическим путем.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 февраля представители Аравийской коалиции, во главе которой стоит Саудовская Аравия, сообщили об атаке йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) на аэропорт саудовского города Абха.