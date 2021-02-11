Москва, , 08:38 — REGNUM Государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Григорий Рапота, которому исполнилось 77 лет, вероятно, вскоре уйдёт в отставку. Об этом 11 февраля сообщает РБК со ссылкой на осведомлённые источники.

По их информации, обсуждение отставки и назначения нового госсекретаря продолжается. Ответственную должность, по предположению источников, может занять нынешний посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев, однако кадровых решений в этом вопросе ещё не приняли.

Госсекретарь Союзного государства назначается и освобождаются от должности Высшим Государственным Советом по представлению Председателя Совета Министров. Председателями этих органов в настоящее время являются президент Белоруссии Александр Лукашенко и премьер-министр России Михаил Мишустин соответственно.

Государственный секретарь руководит постоянным комитетом Союзного государства, который координирует работу всех органов в рамках интеграционного процесса, реализует положения Договора о союзе от 1999 года, занимается рассмотрением программ и мероприятий, а также координирует их выполнение.

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