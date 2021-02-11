Киев, , 08:38 — REGNUM Оборонный госконцерн «Укроборонпром» ликвидируют до конца июня 2021 года. Об этом заявил генеральный директор концерна Юрий Гусев 10 февраля во время пресс-конференции.

По его словам, госконцерн будет преобразован в новый холдинг «Оборонительные системы Украины».

«До конца июня мы планируем обеспечить трансформацию и ликвидацию «Укроборонпрома» и создание нового оборонного холдинга «Оборонительные системы Украины», — рассказал Гусев.

Чиновник добавил, что 365 оборонных предприятий Украины трансформируют в отраслевые объединения. Это займёт от 6 до 12 месяцев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Гусев заявил, что одним из показателей эффективности сотрудников госконцерна станет количество прочитанных ими книг.

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