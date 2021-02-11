Степанакерт, , 08:34 — REGNUM В настоящее время на территории Нагорного Карабаха режим прекращения огня соблюдается на всей линии соприкосновения сторон. Об этом 11 февраля сообщили в Минобороны РФ.

«Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения», — говорится в сообщении.

Также указывается, что на сегодняшний день общее число беженцев, которые вернулись в места постоянного проживания при содействии представителей миротворческих сил России, составляет 52 415.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 февраля стало известно, что более 24 тысяч взрывоопасных предметов было найдено и обезврежено специалистами Международного противоминного центра Минобороны России на 1191,3 га территории в Нагорном Карабахе.