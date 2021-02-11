Вашингтон, , 08:20 — REGNUM Россия призвала Соединённые Штаты «прекратить безрассудное бряцание оружием» в связи с маневрами кораблей ВС США в Чёрном море. Об этом говорится в Twitter российского посольства в Вашингтоне.

В посольстве подчеркнули, что «мир и безопасность в Чёрном море не нуждаются в иностранном вмешательстве».

«Похоже, американскому Шестому флоту не терпится найти врага в Чёрном море», — говорится в сообщении.

В диппредставительстве добавили, что Пентагон «ищет предлог — теперь открыто, под прикрытием военных учений — для наращивания своего присутствия в регионе».

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января в Чёрном море появился ракетный эсминец военно-морских сил США Porter. Ранее в акваторию вошли ракетный эсминец Donald Cook и судно обеспечения Laramie. Действия американских кораблей взял под контроль Черноморский флот России. 10 февраля корабли покинула акваторию моря, в американском посольстве сообщил, что корабли проводили совместные с «союзниками и партнёрами по НАТО» учения.

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