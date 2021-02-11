Вашингтон, , 08:16 — REGNUM Более ста членов Республиканской партии США, занимавших различные посты и недовольных политикой бывшего президента США Дональда Трампа, обсуждают создание в стране новой правоцентристской партии. Об этом со ссылкой на участников дискуссии 10 февраля сообщает агентство Reuters.

По словам независимого политика Эвана Макмаллина, на которого ссылается агентство, «значительная часть Республиканской партии становится более радикальной и угрожает американской демократии». Многие её члены считают, что «партия должна подтвердить свою приверженность правде, разуму и основополагающим идеалам, иначе необходимо нечто новое».

Отмечается, что более 120 политиков, занимавших различные посты от Республиканской партии, 5 февраля провели обсуждение в режиме видеоконференции, на котором выработали два варианта дальнейших действий. Первый предполагает создание новой правоцентристской партии, второй — политической фракции в Республиканской партии.

Идейной основой нового объединения являются ценности «принципиального консерватизма», основу которых, по мнению участников инициативной группы, нарушил Трамп.

Как сообщало ИА REGNUM, в новую партию, о возможности создания которой якобы говорил со своими приближёнными бывший президент США Дональд Трамп, готовы вступить многие американские избиратели.

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