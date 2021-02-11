Уфа, 11 февраля 2021, 08:33 — REGNUM Количество видов деятельности, по которым бизнесмены могут применить патентную систему налогообложения, намерены увеличить в Башкирии. Об этом сообщал председатель госсобрания региона Константин Толкачев, 11 февраля передает пресс-служба государственного собрания республики.
Сообщается, что изменения в закон «О патентной системе налогообложения в Республике Башкортостан» депутаты республиканского госсобрания планируют рассмотреть на пленарном заседании в феврале.
По словам Толкачева, число видов деятельности, по которым можно будет применять патентную систему в республике планируется увеличить с 67 до 85. Так, по патенту смогут трудится предприниматели, работающие на автомойках и в автомастерских. Собственники небольших магазинов и кафе, которые ранее не могли применить эту систему налогообложения из-за несоответствия площади, также смогут работать по патенту.
Толкачев отметил, что законопроект был разработан, чтобы поддержать малый бизнес после отмены с 1 января текущего года единого налога на вмененный доход.
Отмечается, что размер потенциально возможного годового дохода устанавливается законопроектом для каждого вида деятельности.
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