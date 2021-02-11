Уфа, , 08:33 — REGNUM Количество видов деятельности, по которым бизнесмены могут применить патентную систему налогообложения, намерены увеличить в Башкирии. Об этом сообщал председатель госсобрания региона Константин Толкачев, 11 февраля передает пресс-служба государственного собрания республики.

Сообщается, что изменения в закон «О патентной системе налогообложения в Республике Башкортостан» депутаты республиканского госсобрания планируют рассмотреть на пленарном заседании в феврале.

По словам Толкачева, число видов деятельности, по которым можно будет применять патентную систему в республике планируется увеличить с 67 до 85. Так, по патенту смогут трудится предприниматели, работающие на автомойках и в автомастерских. Собственники небольших магазинов и кафе, которые ранее не могли применить эту систему налогообложения из-за несоответствия площади, также смогут работать по патенту.

«Максимально возможная площадь для них будет увеличена втрое — с 50 до 150 квадратных метров», — подчеркнул Толкачев.

Толкачев отметил, что законопроект был разработан, чтобы поддержать малый бизнес после отмены с 1 января текущего года единого налога на вмененный доход.

«Закон поможет многим индивидуальным предпринимателям безболезненно перейти с уплаты ЕНВД на патент. Большим плюсом ЕНВД была возможность уменьшать налоговый платеж на размер страховых взносов. Теперь вычитать страховые взносы из суммы налогового платежа смогут предприниматели, применяющие патентную систему налогообложения», — подчеркнул он.

Отмечается, что размер потенциально возможного годового дохода устанавливается законопроектом для каждого вида деятельности.

«Налоговый платеж равен 6% этой суммы за вычетом страховых платежей», — говорится в сообщении ведомства.

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