Тбилиси, , 08:13 — REGNUM Члены Республиканской партии Грузии поддержат предложенную правящей партией «Грузинская мечта» избирательную реформу, если она будет предусматривать отмену процентного барьера на парламентских выборах. Об этом 10 февраля в эфире телеканала «Пирвели» сказала лидер «республиканцев» Хатуна Самнидзе.

«Если «Грузинская мечта» осмелится и предложит пропорциональную избирательную систему без барьера и зарегистрирует такой законопроект, то мы, «республиканцы», готовы поддержать его в трёх слушаниях и принять участие в голосовании в парламенте» — заявила Самнидзе.

Она подчеркнула, что это не будет означать прекращение бойкота парламента. «Республиканцы» готовы в нём работать только по вопросу избирательной реформы.

«Мы готовы проголосовать за будущее страны», — сказала Самнидзе.

Напомним, в Грузии в ноябре 2020 года лидеры оппозиционных партий заявили, что прошедшие в стране парламентские выборы были «сфальсифицированы», и объявили бойкот парламенту.

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