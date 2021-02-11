Джакарта, , 08:07 — REGNUM Посол России в Индонезии Людмила Воробьева надеется, что кампания вакцинации от COVID-19 может создать благоприятную ситуацию для ослабления ограничений на поездки как в Индонезию, так и в Россию, сообщает Antara.

Людмила Воробьева выразила надежду на открытие маршрута полета между Индонезией и Россией.

«Несмотря на то, что ситуация в России улучшается, мы по-прежнему ограничиваем въезд иностранцев, в том числе из Индонезии. Я думаю, что политика может измениться только в том случае, если произойдет радикальное улучшение нынешней ситуации», — отметила посол России в Индонезии.

«Как хорошо известно, некоторые районы в Индонезии очень популярны среди российских туристов, например, Бали, и, конечно, многие россияне скучают по Бали, поэтому мы надеемся, что скоро ситуация улучшится», — добавила Людмила Воробьева.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол России в Индонезии заявила, что страна готова поставлять вакцину «Спутник V» в Индонезию, если будет спрос.

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