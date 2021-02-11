Пекин, , 07:35 — REGNUM Конфронтация межу Китаем и Соединёнными Штатами стала бы катастрофой для обеих стран, которые должны найти способ избегать ошибочных суждений, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в их первом телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом, сообщает 11 февраля Reuters.

Телефонный разговор лидеров двух стран стал первым с момента инаугурации Байдена на посту американского лидера и затронул темы торговли, Гонконга, Южно-Китайского моря, Тайваня, прав человека и ситуации в Синьцзяне.

Си Цзиньпин повторил во время телефонного разговора, что сотрудничество является единственным выбором урегулирования споров конструктивным образом, сообщает государственное телевидение Китая.

Он также заявил, что Пекин и Вашингтон должны восстановить различные механизмы диалога, чтобы понять намерения друг друга и избежать недоразумений.

Китайский лидер выразил в разговоре с Байденом надежду, Соединенные Штаты будут осторожно подходить к вопросам, связанным с Тайванем, Гонконгом и Синьцзяном, как к вопросам, которые касаются непосредственно суверенитета и территориальной целостности Китая.