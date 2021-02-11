Калининград, , 07:22 — REGNUM В Калининградской области подвижные береговые ракетные комплексы (БРК) «Бастион» Балтийского флота (БФ) ВМФ России отработали нанесение ударов по морским целям. Об этом 10 февраля сообщает пресс-служба Западного военного округа Минобороны РФ.

В ходе учений дивизионы БРК «Бастион» выдвинулись из пункта постоянной дислокации на побережье Балтийского моря, где в назначенном районе провели развёртывание и подготовку оружия к применению. В соответствии с поставленной задачей ракетчики отработали нанесение условных ударов по морским целям — выполнили электронные пуски ракет.

Корабли условного противника, пытавшиеся отразить ракетный удар, изображали корветы БФ «Бойкий» и «Сообразительный».

Всего в учениях было задействовано около 100 военнослужащих и десяти единиц спецтехники.

Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны России Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки в НПО машиностроения в Реутове (Московская область) осмотрел готовый подвижный береговой ракетный комплекс «Бастион».

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