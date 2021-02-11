Вашингтон, , 06:33 — REGNUM Опасный прецедент для США, который позволит будущим президентам страны провоцировать беспорядки перед своим уходом, создает возможное оправдание бывшего главы Белого дома Дональда Трампа на процессе по его импичменту. Об этом 10 февраля написала на своей странице в Twitter спикер Палаты представителей американского Конгресса демократ Нэнси Пелоси.

По ее словам, новые лидеры государства смогут злоупотреблять властью, зная о своей безнаказанности. Пелоси также отметила, что Сенату США якобы предоставлено достаточно доказательств виновности Трампа.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 февраля издание The Hill распространило информацию о том, что Дональд Трамп решил отказаться от публичных выступлений после консультаций со своими помощниками.

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