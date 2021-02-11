Вашингтон, , 06:26 — REGNUM Министерство юстиции США под конец президентского срока Дональда Трампа пыталось помешать расследованию против юриста Рудольфа Джулиани, сообщает газета The New York Times со ссылкой на осведомленные источники.

По их сведениям, американский минюст якобы мешал следователям получить ордер, дающий доступ к личной переписке адвоката, в том числе и по его деятельности на Украине. Газета утверждает, что назначенные Трампом в минюст кадры якобы сознательно тормозили ход расследования. При этом издание отказывается раскрывать их личности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Украине закрыли два уголовных дела, в которых фигурировали президент США Джо Байден и экс-президент Украины Петр Порошенко. При этом действующий украинский президент Владимир Зеленский заявил о готовности помочь США с расследованием против Рудольфа Джулиани.

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