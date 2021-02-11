Вашингтон, , 06:22 — REGNUM Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом провёл обсуждение способности королевства отражать атаки, подобные обстрелу боевиками движения «Ансар Аллах» (йеменские хуситы) аэропорта города Абха. Об этом 10 февраля сообщает пресс-службы Госдепартамента США.

«Госсекретарь Блинкен осудил атаки хуситов на международный аэропорт в Абхе, в результате которых был задет гражданский авиалайнер», — говорится в сообщении.

Блинкен и Фархан Аль Сауд «обсудили совместные усилия по укреплению обороны Саудовской Аравии», которые позволят отражать подобные атаки на королевство. А также политическое урегулирование конфликта в Йемене при участии спецпредставителя США по Тима Линдеркинга.

Как сообщало ИА REGNUM, представители Аравийской коалиции, во главе которой стоит Саудовская Аравия, сообщили об атаке йеменских хуситов на аэропорт саудовского города Абха. В результате нападения загорелся находящийся на земле гражданский самолёт.

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