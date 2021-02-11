Богота, , 05:52 — REGNUM Не менее семи человек пострадали в результате взрыва снаряда на западе Колумбии, передает радио La FM.

Сообщается, что взрыв произошел в муниципалитете Торибио. По предварительной версии, там столкнулись военнослужащие армии Колумбии и члены повстанческой группировки. В ходе боя один из снарядов упал во двор жилого дома и разорвался. От взрыва пострадали семь мирных жителей, их госпитализировали. По факту произошедшего ведется расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 февраля посольство Кубы предупредило колумбийские власти о возможном нападении на Боготу со стороны повстанческой группировки «Армия национального освобождения». Ранее, в январе, в колумбийской столице произошел взрыв, унесший жизни 21 человека. В совершении теракта обвинили повстанцев.

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