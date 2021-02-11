Вашингтон, , 05:51 — REGNUM Борьба с пандемией, проблемы изменения климата и предотвращение распространения оружия в мире стали темами телефонных переговоров президента США Джо Байдена и председателем Китая Си Цзиньпина. Об этом 10 февраля сообщила пресс-служба Белого дома.

Также американский лидер выразил своему китайскому коллеге обеспокоенность по поводу ситуации в Тайване, Гонконге и Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР.

Это был первый телефонный звонок Байдена Си Цзиньпину с момента инаугурации главы Белого дома.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 февраля министерство обороны США создало рабочую группу по Китаю, которая будет действовать в оперативном режиме, в том числе для отражения вызовов в военной сфере.

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