Вашингтон, , 05:37 — REGNUM Количество информации политического содержания в публикациях соцсети Facebook будет сокращено. Об этом 10 февраля сообщается на сайте компании, владеющей сервисом.

В настоящее время доля такого контента среди всех сообщений составляет около 6%. В заявлении Facebook отмечается, что часть пользователей якобы выступает против того, чтобы публикации политического характера заполнили новостную ленту.

В компании решили начать сокращение подобного контента с Канады, Бразилии и Индонезии. Через несколько недель наступит и очередь США. В соцсети отметили, что информация, которая распространяется госструктурами или касающаяся сведений о коронавирусе, не будет ограничиваться.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 января Facebook объявил, что его специалисты будут удалять сообщения о вакцинации против COVID-19, которые будут расценены как «ложные или противоречащие информации органов» здравоохранения.

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