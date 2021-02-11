Мурманск, , 05:32 — REGNUM Подразделения отдельной бригады морской пехоты Северного флота (СФ) ВМФ России провели боевые стрельбы на военном полигоне в Мурманской области. Об этом 10 февраля сообщает пресс-служба СФ на сайте Минобороны РФ.

Стрельбы были выполнены в составе взводов, из различных видов стрелкового оружия и гранатомётов, на военном полигоне соединения в районе посёлка Спутник Печенгского района. В них было задействовано около 400 военнослужащих.

«Морские пехотинцы отработали учебно-боевые задачи в соответствии с курсом боевой подготовки в составе подразделений. Они выполнили стрельбу из автоматов и пулемётов Калашникова, снайперских винтовок Драгунова, гранатомётов РПГ-7 и АГС-17, а также из штатного вооружения бронетранспортёров БТР-80 и БТР-82А», — говорится в сообщении.

В ходе стрельб, которые проводились в дневное и ночное время, основное внимание уделялось отработке навыков подразделений морской пехоты для действий в условиях Крайнего Севера и Арктики.

Как сообщало ИА REGNUM, командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев провёл совещание, на котором были рассмотрены и утверждены предложения по проведению в 2021 году в рамках Комплексной экспедиции флота и Русского географического общества (РГО) мероприятий, посвящённых сохранению памяти о Великой Отечественной войне.

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