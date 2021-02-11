Вашингтон, , 04:48 — REGNUM Телефонный разговор с председателем Китая Си Цзиньпином намерен провести 11 февраля глава Белого дома Джо Байден, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Это будет первый разговор лидеров США и КНР после вступления в должность нового американского президента 20 января.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 февраля госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен назвал верным политический подход, который применяла администрация бывшего главы Белого дома Дональда Трампа в отношении Китая.

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