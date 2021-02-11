Вашингтон, , 04:18 — REGNUM Представители Республиканской партии США в Сенате не поддержат импичмент экс-президента Дональда Трампа, передает телеканал CNN.

Телеканал утверждает, что продемонстрированные стороной обвинения доказательства того, что Трамп якобы призывал к захвату Капитолия, совершенно не убедили республиканцев. Часть сенаторов считает, что вторая попытка обвинить импичмент Трампа является «изначально ущербной». Другие республиканцы уверены, что судить надо участников беспорядков, а не бывшего главу Белого дома.

Отмечается, что сенатор от Техаса Тед Круз заявил, что приведенные демократами видеозаписи вызывают эмоции, однако не доказывают связь между погромщиками и Трампом. Его позицию поддержал республиканец из Оклахомы Джейм Лэнкфорд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сенатор-республиканец Линдси Грэм заверил экс-президента США Дональда Трампа в оправдательном приговоре на процессе по импичменту. По его словам, демократы не смогут набрать необходимое количество голосов для вынесения импичмента.

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