Москва, , 04:07 — REGNUM Заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин 10 февраля провёл встречу с чрезвычайным и полномочным послом Израиля в РФ Александром Бен Цви. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

На встрече «состоялся обстоятельный обмен мнениями по вопросам дальнейшего развития российско-израильского взаимодействия». Фомин и Бен Цви также обсудили «ключевые аспекты обстановки на Ближнем Востоке».

Отмечается, что встреча проходила «в атмосфере взаимопонимания» и подтвердила настрой сторон на продолжение наращивания всестороннего взаимодействия между государствами.

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