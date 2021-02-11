Калининград, , 04:14 — REGNUM На главной базе Балтийского флота (БФ) ВМФ России в Балтийске (Калининградская область) в связи с аномальными морозами вспомогательные суда приступили к обколке льда вокруг боевых кораблей. Об этом 10 февраля пресс-служба флота сообщает на сайте Минобороны РФ.

«Для обеспечения выполнения плановых задач боевой подготовки в Балтийске суда вспомогательного флота приступили к обколке льда в пунктах базирования кораблей и судов Балтийской военно-морской базы», — говорится в сообщении.

Аномально низкие для этого времени года температуры привели к активному образованию льда, толщина которого в военных гаванях местами достигла двадцати сантиметров.

Отмечается, что обколку льда проводят рейдовые буксиры нового поколения, которые обладают прекрасной манёвренностью и способны ломать лёд толщиной до 50 сантиметров практически до борта корабля. Планируется, что «в целях обеспечения безопасности стоянки кораблей и подводных лодок в Балтийске» до пяти буксиров вспомогательного флота БФ ежедневно будут выполнять эту работу до конца периода холодов.

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