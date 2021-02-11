Пекин, , 03:47 — REGNUM Власти Китая выпустили уведомление, направленное на усиление мер совершенствования работы и стандартизации государственных инспекций, сообщает 10 февраля агентство Синьхуа.

Положение о государственных инспекциях, вступившее в силу 1 февраля, должно быть тщательно исполнено, согласно циркуляру, изданному Генеральной канцелярией Государственного совета КНР.

В циркуляре отмечается, что инспекции должны быть ориентированы на проблемы и выдвигать предложения по улучшению политики. При этом, масштабы, частота и продолжительность инспекций должны быть ограничены.

Местные органы власти должны руководить и контролировать исполнение этого постановления, а также содействовать осуществлению решений и планов, принятых Центральным комитетом Коммунистической партии Китая и Государственным советом, говорится в циркуляре.