Токио, , 03:40 — REGNUM Япония и США до конца следующей недели рассчитывают завершить переговоры по вопросу распределения расходов на содержание на японской территории американских военных баз. Об этом со ссылкой на источники 11 февраля сообщает телеканал NHK.

По данным источников телеканала, стороны согласовали условия, по которым на следующий 2021 финансовый год (1 апреля 2021 года — 31 марта 2022 года) распределение расходов между ними на содержание военных баз США на территории Японии останется прежним. Обсуждение условий соглашения на следующий четырёхлетний период (1 апреля 2022 года — 31 марта 2026 года) будет продолжено.

Напомним, что в настоящее время Япония несёт часть расходов на содержание американских военных баз на своей территории (более $1,8 млрд в 2020 финансовом году). В эту сумму, в частности, входят все коммунальные расходы и зарплата местного персонала.

Как сообщало ИА REGNUM, в Вашингтоне завершился первый раунд межправительственных переговоров о распределении расходов на содержание военных баз США на территории Японии.

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