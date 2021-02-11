Вашингтон, , 03:36 — REGNUM Сенатор от американского штата Южная Каролина Линдси Грэм заверил экс-президента США Дональда Трампа в оправдательном приговоре по итогам процесса импичмента в Сенате. Об этом он рассказал в ходе беседы с журналистами.

«Я заверил президента, что дело будет закрыто. Сейчас это всего лишь вопрос вынесения окончательного решения», — заявил он.

Также Грэм выразил надежду, что юристы бывшего главы Белого дома смогут добиться серьезных успехов на процессе. Он также опроверг сведения американских СМИ, утверждавших, что Трамп якобы был разочарован выступлением стороны защиты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель обвинения на процессе по импичменту экс-президента США Дональда Трампа Мэдлен Дин заявила, что бывший глава Белого дома на выступлении 6 января перед штурмом Капитолия управлял толпой. Она утверждает, что своими словами Трамп подталкивал протестующих к захвату здания, где заседает Конгресс.

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