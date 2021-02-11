Порт-о-Пренс, , 02:50 — REGNUM Столкновения протестующих с полицейскими произошли в столице Гаити Порт-о-Пренсе из-за отставки трех судей Верховного суда страны, сообщает агентство Reuters.

Сообщается, что поводом для беспорядков послужило решение президента Гаити Жовенеля Моиза отправить на пенсию трех членов Верховного суда страны.

«Мы возвращаемся к диктатуре! Долой Моиза!», — кричали протестующие.

Также демонстранты выступали против американского посла на Гаити Мишель Сисон. Полиция решила разогнать протестный митинг. Для этого сотрудники правоохранительных органов применяли слезоточивый газ. Сведений о пострадавших не поступало.