Пекин, , 02:39 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил всех граждан Китая и китайцев, живущих за рубежом с наступающим Китайским Новым годом, сообщает 10 февраля агентство Синьхуа.

Китайский лидер от имени ЦК Компартии Китая, от руководства страны и от своего собственного имени поздравил представителей всех этнических групп, соотечественников в Гонконге, Макао и на Тайване, а также всех зарубежных китайцев с Праздником Весны, выступая в Зале народных собраний в Пекине.

Отметим, что Китайский Новый год или Новый год по лунному календарю в Китае называется Праздником весны. В этом году он выпал на 11 февраля. Китайцы будут отдыхать неделю.