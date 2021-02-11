Вашингтон, , 02:31 — REGNUM Шестой флот США, вероятно, пытается «найти врага в Чёрном море», если объявил о проведении учений вдали от родных берегов, говорится в опубликованном 10 февраля сообщении российского посольства в Вашингтоне на странице в Twitter.

Boeing P-8 Poseidon FotoSleuth

«Мы призываем американских военных прекратить безрассудное бряцание оружием и заниматься своим делом в территориальных водах Соединенных Штатах», — отметили российские дипломаты.

По их словам, мир и безопасность Чёрного моря останутся в сохранности без участия США.

Таким образом посольство РФ отреагировало на сообщение шестого флота ВМС США о проведении совместных учений с турецкими военными моряками. Напомним, США направил в Чёрное море два эсминца и два разведывательных самолета P-8A.

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