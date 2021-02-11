Ниамей, , 02:23 — REGNUM Не менее 19 боевиков из террористической группировки «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ликвидированы в штате Борно на северо-востоке Нигерии, сообщает Синьхуа со ссылкой на источник в нигерийских силовых структурах.

Сообщается, что произошел бой с террористами в населенном пункте Ранн. Боевики на восьми пикапах с пулеметами попытались напасть на военную базу. Завязалась перестрелка, в ходе которой террористы решили отступить. По отступающим начала наносить удары авиация и артиллерия. В результате боя были ликвидированы 19 террористов и пять автомобилей.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 февраля в штате Кадуна на северо-западе Нигерии были ликвидированы 23 боевика, причастных к нападениям на мирных жителей. Других подробностей спецоперации не сообщалось.

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